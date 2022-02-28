Евросоюз ввел санкции против Пескова

Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В черный список ЕС также попали другие россияне, в том числе несколько журналистов.

Как сообщил ТАСС, в черный список Евросоюза, помимо Пескова, также попали глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев. Туда же внесли российских предпринимателей Алишера Усманова, Петра Авена и Михаила Фридмана.

Также под санкции попала журналисты Ольга Скабеева, Аркадий Мамонтов, Антон Красовский, Роман Бабаян и писатель Захар Прилепин.

Ограничения Евросоюза коснулись также «Согаза».

На прошлой неделе Евросоюз ввел ограничительные меры против президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Тогда же в список санкций ЕС попал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

В перечне были указаны имена заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы МВД РФ Владимира Колокольцева — в общей сложности 98 россиян.

Тогда Песков сообщал, что президент страны держит деньги в банке «Россия», который и так попал под введенные ограничения. Такого рода санкции, как подчеркивал представитель Кремля, ни для одного из высших руководителей России не болезненны.