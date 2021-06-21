Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза ввели санкции против семи секторов экономики Белоруссии. В список попали 86 физических и юридических лиц. Об этом сообщил в своем Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, Евросоюз послал новый сигнал поддержки народу Белоруссии.

«Наше послание режиму не может быть понято неверно: освободить всех политических заключенных, прекратить дальнейшие репрессии, начать всеобъемлющий национальный диалог», — написал политик.

Экономические санкции были введены против семи секторов экономики Белоруссии, уточнил ТАСС. Ограничительные меры затронут экспорт в ЕС калийных удобрений, нефтехимической продукции и финансовый сектор.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ранее заявил, что республика примет ответные меры в случае объявления Западом новых санкций. По его словам, белорусские власти уже подготовили ограничения в сфере политики, экономики и военной сфере.

«Мы будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры», — пояснил он.

Макей подчеркнул, что западные страны стараются навязать общественности мысль, что народ республики сам хочет введения ограничительных мер. Это, по его мнению, является полным абсурдом, происходящим с подачи «беглых оппонентов власти из соседних стран».