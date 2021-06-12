Белоруссия подготовила ответные меры на случай новых санкций Запада

Белоруссия пример ответные меры в случае объявления Западом новых санкций. Власти республики уже подготовили ограничения, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

«Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, экономики и в военной сфере. Мы будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры», — сообщил глава МИД Белоруссии в интервью телеканалу ОНТ.

Он добавил, что страны Запада стараются навязать общественности мысль, что народ республики сам хочет введения ограничительных мер. Такие попытки Макей назвал полным абсурдом, происходящим с подачи беглых оппонентов власти из соседних стран.

«Стараются показать, что якобы от нашей страны исходит угроза региональной и международной безопасности для того, чтобы оправдать любые методы действия против нее: цель оправдывает средства», — пояснил министр.

По совам Макея, Белоруссия готова с любой страной обсудить назревшие вопросы. При этом делать это необходимо не на уровне политических ультиматумов.