Эксклюзив 01 февраля 2023, 15:20 Россия ответила на потолок нефтяных цен. Как будут работать эти меры Эксперт Юшков: ответные меры России на потолок цен направлены на повышение прибыли РИА «Новости»

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В России 1 февраля вступил в силу указ президента Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть. Как будет работать этот документ, в беседе с «360» объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Согласно указу президента, отечественным компаниям, в частности, запрещается поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Из этого правила могут быть исключения, но только на основании решения главы государства.

Юшков отметил, что ответные меры на потолок цен с российской стороны можно назвать довольно мягкими. Он напомнил, что изначально предлагались более жесткие решения, вплоть до установления нижнего предела цены, при падении ниже которого Россия вообще не стала бы продавать нефть.

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Помимо этого, предлагали создать единого экспортера на базе одной из компаний, но в итоге приняли наиболее мягкий сценарий с минимальным вмешательством государства в рынок.

По мнению Юшкова, свою роль в происходящем сыграл довольно позитивный опыт 2022 года, когда, несмотря на колоссальные изменения и санкции, компании сами довольно быстро восстановили отрасль.

Весной, например, у нас сократился экспорт, увеличилась скидка на российскую нефть. Но уже к сентябрю компании восстановили объем экспорта, скидка постепенно уменьшалась. В этом плане рыночные механизмы зарекомендовали себя хорошо, а нам нужно от нефтяной отрасли, чтобы она приносила деньги в бюджет. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

По словам Юшкова, поэтому государство и приняло решение запретить прописывать в контрактах ценообразование с привязкой к потолку цены, чтобы никто не указывал стандартную формулу ценообразования на каждую партию нефти с пометкой о пределе в 60 долларов за баррель.

«Вот чтобы такого не было, государство официально запретило подобную деятельность. Если что-то подобное в контрактах выявляется, тогда отгрузка нефти запрещена через границу», — добавил эксперт.

Новый механизм расчета

Юшков напомнил, что в конце января премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Минфин и Минэнерго должны до 1 марта этого года утвердить порядок мониторинга цен на экспортную нефть.

«Компании, по сути, будут обязаны предоставлять копии контрактов или допсоглашений об отгрузке партий нефти. Правительство с этой помощью получит данные о том, сколько стоила каждая конкретная партия нефти при экспорте, и сможет само составлять среднюю за месяц цену экспорта на российские сорта», — уточнил специалист.

Он подчеркнул, что это имеет особенно важное значение, так как от средней экспортной цены рассчитывают пошлину на экспорт нефти и налог на добычу полезных ископаемых.

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Раньше Минфин просто заказывал у международной компании Argus данные о средней стоимости российского сорта Urals за предыдущий месяц, напомнил Юшков. Специалисты Argus получали эти данные, опрашивая трейдеров в порту Роттердама и в портах Средиземного моря.

«Сейчас это делать невозможно, потому что в Роттердам, как и в порты Средиземного моря, российская нефть больше не приходит с декабря. Все — эмбарго. Поэтому возник вопрос: кого опрашивать, как выявлять эту среднюю цену?» — пояснил Юшков.

В связи с этим появилась необходимость корректировки механизма расчета средней цены.

«Одним постановлением достигают двух целей — разъясняют, как отвечаем на потолок цены, и формируют базу, чтобы собирать статистику о средней цене экспортной нефти, чтобы на основе этих данных формировать размер экспортной пошлины и налогов», — заключил эксперт.