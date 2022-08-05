Евросоюз утвердил план по сокращению потребления газа

Страны Европейского союза согласовали план по добровольному снижению спроса на газ на 15% для создания достаточного объема запасов энергоносителя предстоящей зимой. Об этом говорится в сообщении Совета Европы.

Срок действия ограничений спроса на газ действует с 1 августа 2022-го по 31 марта 2023 года с возможностью продления. Снижение спроса на газ на 15% станут рассчитывать из среднего показателя потребления энергоносителя за последние пять лет для каждой страны.

«Цель сокращения спроса на газ — создать запасы на зиму, чтобы подготовиться к возможным проблемам с поставками из России», — говорится в заявлении.

От введения этих мер освободили страны Прибалтики, так как они не входят в единую общеевропейскую электросистему, страны, которые не имеют возможности передать энергоноситель соседям из-за отсутствия трубопроводов, а также государства, которые уже достаточно заполнили хранилища и направляют газ на работу важных промышленных предприятий.

Пока это мера добровольная, но станет обязательной, если поставки энергоносителя существенно сократятся. Способы сокращения потребления газа каждое государство выберет само.

Участники заседания подчеркнули, что ограничения не затронут простых людей, объекты здравоохранения и обороны.

Страны Евросоюза пошли на такое решение после сокращения поставок газа из России через трубопровод «Северный поток». В «Газпроме» объяснили снижение нагрузки невозможностью получить отправленную на ремонт турбину Siemens. В данный момент она находится в Германии, но согласие на ее доставку в Россию должны дать все страны ЕС и Великобритания из-за введенных ранее санкций.