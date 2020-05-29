Евросоюз утвердил 500 млн евро кредита Украине

«Европейская комиссия от имени ЕС одобрила выплату Украине кредита в размере 500 миллионов евро в рамках своей четвертой программы макрофинансовой помощи», — сообщили в Еврокомиссии.

Всего по этой программе Украина уже получила с 2014 года 3,8 миллиарда евро. Это самая большая сумма займа которую Европейский союз когда-либо выделял стране-партнеру.

«Этот кредит на 500 миллионов евро является еще одним доказательством нашей решимости активно поддерживать Украину и ее народ в эти трудные времена. Мы будем оказывать дальнейшую экстренную поддержку Украине в рамках более широкого пакета мер по борьбе с пандемическим кризисом», — заявил европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони.

Вице-председатель Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис отметил, что Украина остается одной из главных задач европейской повестки дня.

Киев смог получить эти деньги после ряда действий в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег, управления государственными финансами, банковского сектора, энергетики, здравоохранения и социальной политики, говорится в пресс-релизе.

На прошлой неделе Украина достигла предварительного соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о кредите на пять миллиардов долларов на полтора года.