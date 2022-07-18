Евросоюз согласовал отправку нового пакета военной помощи Украине

Главы МИД Евросоюза согласовали отправку Украине нового пакета военной помощи на сумму 500 миллионов евро, а союз увеличит его до двух миллиардов евро. Об этом по итогам министерской встречи заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, написало РИА «Новости».

«Наши министры приняли решение о выделении дополнительных 500 миллионов евро. Общая сумма составит два миллиарда евро», — уточнил он.

Боррель подчеркнул, что средства от общеевропейского фонда являются лишь небольшой частью поддержки Украины со стороны ЕС.

«На самом деле оказываемая помощь Украине со стороны Евросоюза гораздо больше», — заключил глава европейской дипломатии.

Ранее Боррель выразил уверенность в правильности антироссийского санкционного курса ЕС, писала газета «Известия».

Он попросил коллег перетерпеть последствия ограничений, поскольку санкции против РФ несут долгосрочный эффект.