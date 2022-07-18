Евросоюз согласовал отправку нового пакета военной помощи Украине
Евросоюз согласовал выделение Украине дополнительных 500 миллионов евро военной помощи
Главы МИД Евросоюза согласовали отправку Украине нового пакета военной помощи на сумму 500 миллионов евро, а союз увеличит его до двух миллиардов евро. Об этом по итогам министерской встречи заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, написало РИА «Новости».
«Наши министры приняли решение о выделении дополнительных 500 миллионов евро. Общая сумма составит два миллиарда евро», — уточнил он.
Боррель подчеркнул, что средства от общеевропейского фонда являются лишь небольшой частью поддержки Украины со стороны ЕС.
«На самом деле оказываемая помощь Украине со стороны Евросоюза гораздо больше», — заключил глава европейской дипломатии.
Ранее Боррель выразил уверенность в правильности антироссийского санкционного курса ЕС, писала газета «Известия».
Он попросил коллег перетерпеть последствия ограничений, поскольку санкции против РФ несут долгосрочный эффект.