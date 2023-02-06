Мир 06 февраля 2023, 01:21 Евросоюз резко замолчал после согласия Германии по танкам для Украины Генсек СДПГ Кюнерт пожаловался на молчание стран ЕС после согласия ФРГ поставить танки ВСУ Defense.gov

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Партнеры Германии в Евросоюзе дали согласие на поставку танков Leopard 2 Украине и внезапно замолчали. Об этом сообщил генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт в эфире немецкого канала ZDF.

«В последние недели иногда создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить танки, но не Германия. Теперь мы видим, что ФРГ взяла на себя обязательства, что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало тихо», — сказал он.

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Политик отметил, что канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус практически каждый день проводят переговоры с партнерами из ЕС.

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«Сейчас все это собирается по отдельным частям, что необходимо для танковых дивизий, батальонов, чтобы их действительно возможно было отправить на Украину», — рассказал генсек.

При этом Кюнерт уточнил, что количество оборудования и боеприпасов ограниченно. Также нет «большого склада, где все лежало бы готовым», резюмировал он.

Ранее власти ФРГ объявили о готовности передать Украине более 14 танков Leopard из своих запасов. Отмечалось, что в ближайшее время начнут проводить курсы по управлению танками Leopard для украинских солдат.