Мир 31 декабря 2023, 19:42 Евросоюз решил интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген ЕС отменит пограничный контроль с Болгарией и Румынией в 2024 году Pxhere

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Страны Евросоюза договорились отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии. Речь идет только о морских и воздушных границах, уточнили в Еврокомиссии.

Решение приняли единогласно в письменной форме, оно начнет действовать с марта 2024 года. Как указано в заявлении, этот шаг простимулирует поездки, торговлю, туризм, а также усилит внутренний рынок.

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«Обсуждение следующего решения, касающегося отмены контроля на сухопутных границах, продолжится в 2024 году», — добавили в Еврокомиссии.

Ранее Евросоюз начал готовить резервный план финансовой помощи Украине за счет наращивания долга. Таким образом страны пытаются обойти блокировки Венгрии. Председатель правительства ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что в 2024-м военную поддержку окажут на восемь миллиардов евро.