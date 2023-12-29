Мир 29 декабря 2023, 00:55 Венгрия не помешает Евросоюзу финансировать Украину — кабмин ФРГ Глава кабмина ФРГ Вагнер: ЕС сможет финансировать Украину и без Венгрии РИА «Новости»

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Евросоюз сможет продолжить финансирование Украины даже без поддержки Венгрии. Такое заявление сделал председатель правительства Германии Кристиан Вагнер, его процитировало РИА «Новости».

«Вы знаете, что мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму восемь миллиардов евро. ЕС также продолжит оказывать поддержку Украине в любом случае», — сообщил Вагнер.

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Глава кабмина напомнил об отказе Венгрии согласовать поддержку Украины на сумму 50 миллиардов евро. Вагнер заявил, что Германия будет «активно продвигать» выделение этих средств в следующем году. Глава правительства отметил, что ЕС сможет действовать и без Венгрии, но это потребует консультаций в Брюсселе.

Евросоюз готовит резервный план финансовой помощи Украине за счет наращивания долга, это позволит обойти блокировки Венгрии. План ЕС включает предоставление странами союза гарантий бюджету, это позволит Еврокомиссии занять для Украины до 20 миллиардов евро на рынках капитала.