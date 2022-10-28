Евросоюз растерял весь свой престиж, заявили в Венесуэле | 360°

Мир 28 октября 2022, 04:18 Евросоюз растерял весь свой престиж, заявили в Венесуэле Венесуэльский депутат Фариа: Евросоюз растерял весь свой престиж из-за раболепной позиции РИА "Новости"

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Евросоюз за последние годы растерял всю свою репутацию из-за позиции перед американскими властями. Такое мнение в разговоре с РИА «Новости» выразил венесуэльский депутат Хесус Фариа.

«Европейский Союз растерял весь свой престиж как политическое и экономическое образование, он потерял свою независимость из-за своей раболепной позиции перед интересами Соединенных Штатов», — сказал глава парламентской комиссии по экономике и финансам.

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По его словам, европейцы идут за американцами при любых авантюрах. Фариа назвал неслучайной потерю влияния Евросоюза в странах Латинской Америки. Этот процесс идет одновременно с развитием отношений региона с растущими государствами. Речь идет, в том числе, о странах БРИКС, то есть Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР.

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Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса заявил, что Саудовская Аравия заинтересована во вступлении в БРИКС. При этом он подчеркнул, что в межгосударственное объединение хотят попасть и другие страны. По каждой из них предстоит принять решение.