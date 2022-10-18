Саудовская Аравия заинтересовалась вступлением в БРИКС | 360°

Мир 18 октября 2022, 21:37 Саудовская Аравия заинтересовалась вступлением в БРИКС Президент ЮАР Рамапоса: Саудовская Аравия выразила желание вступить в БРИКС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Саудовская Аравия заинтересована во вступлении в БРИКС, заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса после возвращения из королевства, где он был с государственным визитом. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

«Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС. Следует отметить, что Саудовская Аравия — не единственная страна, которая добивается членства в БРИКС», — сообщил Рамапоса.

Реклама

Президент напомнил, что в 2023 году республика будет председательствовать в БРИКС, а вопрос о расширении группы будет обсуждаться на саммите. Рамапоса отметил, что по странам, желающим вступить в БРИКС, будет принято решение.

Реклама

Усиление БРИКС и сближение России с Китаем положит конец однополярному миру, заявил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Многие страны уже задумались о вступлении в группу, а другие ждут, пока США ослабит «хватку», считает эксперт.