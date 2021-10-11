Евросоюз расширил санкционный список россиян

Совет Евросоюза 11 октября расширил санкционный список «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В документ внесли имена восьми россиян, сообщило РИА «Новости».

Основная масса новых фигурантов — государственные служащие, занимающие должности в правоохранительных и судебных органах Крыма и Севастополя. Теперь в персональном списке числятся 185 человек и 77 организаций.

Индивидуальные санкции Евросоюз вводит в отношении граждан России и Украины «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» с марта 2014 года. Каждые полгода санкции продлеваются. Евросоюз продлил 10 сентября санкции до 15 марта 2022 года.

Санкции подразумевают ограничения на поездки, а также заморозку счетов на территории ЕС.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до 2023 года. Продлятся действия экономических мер, принятых в ответ на антироссийские санкции, до 31 декабря 2022 года.