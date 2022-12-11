Мир 11 декабря 2022, 01:49 Евросоюз раскритиковали в Австрии за игнорирование обстрелов Донбасса Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: Евросоюз годами «не замечал» Донбасс РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе во время выступления перед митингующими заявил, что страны Европы старались не замечать конфликта на Украине и теперь расплачиваются за это. Слова политика привело издание «ИноСми».

Как отметил Штрахе, началу спецоперации России предшествовала революция на Майдане 2014 года, где активно участвовали ЦРУ. В результате начались обстрелы территорий Донбасса. Атаки привели к гибели не менее 10 тысяч мирных жителей.

Реклама

Штрахе считает, что на протяжении долгих лет Европа ничего не делала для того, чтобы выступить в качестве посредника для разрешения украинского конфликта. Он напомнил, что сейчас многие партии Австрии «мечтают», чтобы страна вошла в НАТО. Однако австрийские власти должны проявить чуткость, чтобы защитить нейтралитет конституции.

Реклама

Ранее сотни человек вышли на улицы Вены с требованием к властям отказаться от санкций против России. По мнению демонстрантов, правительство Австрии должно приложить все усилия для организации мирных переговоров между Россией и Украиной, что поспособствует завершению вооруженного конфликта.