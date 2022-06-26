Евросоюз призвали к переговорам с Россией по газу и миру на Украине

Евросоюз должен договориться с Россией о поставках газа и мире вместо того, чтобы совершать действия, которые грозят эскалацией ситуации вокруг Украины. Такое мнение высказала швейцарский политик, вице-президент Швейцарской народной партии, входящей в правительственную коалицию Магдалена Мартулло-Блохер.

«Вместо того чтобы продолжать разжигать конфликт, европейские президенты должны осознать свою ответственность и признать, что они зависят от российского газа. Европа должна договориться с [президентом России Владимиром] Путиным о стабильных поставках газа как минимум до весны 2023 года и о мире», — заявила Мартулло-Блохер в интервью Neue Zürcher Zeitung.

Вопрос острой нехватки газа затронет Европу еще до грядущей зимы, считает политик. При этом в регионе продолжают утверждать, что запасов хватит до 2023 года.

Мартулло-Блохер выразила обеспокоенность по поводу того, что в худшем случае развития событий ЕС может распасться. Политик добавила, что она «не сторонница конституции» ЕС», но отметила, что «это было бы катастрофой».

Кроме того политик отметила бесперспективность санкций против России. Рестрикции, по ее мнению, сильнее бьют по Европе, чем по РФ.

На этой неделе советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан также призвал страны Евросоюза к немедленному началу переговорного процесса с Россией. ЕС в итоге окажется в роли проигравшего, считает политик, поскольку больше всего санкции вредят самому блоку.