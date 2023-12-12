Эксклюзив 12 декабря 2023, 15:15 «Не дают даже думать». Евросоюз застрял в натовской круговой поруке Захарова: Евросоюзу не разрешат отменить антироссийские санкции РИА «Новости»

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Как бы санкции против России ни били по Евросоюзу, он не сможет отменить их, поскольку ему «не разрешат». На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «360».

Она констатировала, что ЕС находится «в состоянии глубочайшего кризиса», поскольку удар, который коллективный Запад адресовал России, прошелся по нему. Экономические показатели падают, компании «убегают куда угодно» только для того, чтобы спастись.

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«У них на территории, под их присмотром был взорван трубопровод, и теперь у них нет ни дешевого, ни стабильного прихода экономических ресурсов, а планы экономического развития уже внедрены. Общественное недовольство возрастает. Миллионы мигрантов, беженцев снова пойдут <…> со стороны Ближнего Востока и Северной Африки в ЕС. Ситуация катастрофическая. Мы предупреждали Евросоюз давно и долго, это был их выбор», — отметила Захарова.

Истинная цель агрессии

Она не верит в то, что Евросоюзу позволят искать другой путь.

«Им нельзя, им не разрешили. <…> Смогут ли они передумать? Им не дают даже думать! Они все объединены натовской круговой порукой», — подчеркнула представитель МИД России.

По ее мнению, основной целью «англосаксонской агрессии» является сам Евросоюз: США сочли, что он «слишком сильно вырвался вперед» и слишком хорошо развил свою валюту в 2000-е годы, в то время как американский доллар обеспечен только госдолгом США, то есть под ним «даже не дыра, а пропасть».

Собеседница «360» напомнила, что впервые ЕС ввели санкции против России в 2014 году, и спустя пару лет нынешний президент США Джо Байден признался, что Соединенные Штаты «прогнули» Евросоюз, сделали все, чтобы заставить страны «ввести невыгодные им санкции». После этого российское сельское хозяйство пошло в рост благодаря контрмерам, а ЕС начал нести экономические потери. А «безумное количество новых пакетов» антироссийских санкций, объявленных с 2022 года, привели к полному крушению энергетического сотрудничества, подытожила представитель российского МИД.

Полное интервью с официальным представителем МИД России «360» покажет в среду, 13 декабря.