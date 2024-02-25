Мир 25 февраля 2024, 13:15 Евросоюз попытается заменить русскую водку американской Евросоюз перешел на алкоголь из США, Черногории и Украины piqsels

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После запрета водки из России Евросоюз нарастил поставки алкоголя из США, Черногории и Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

Введение «водочного эмбарго» позволило Соединенным Штатам нарастить поставки спиртного до 37,7 миллиона евро.

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«Это моментально вывело страну на первое место среди крупнейших поставщиков: В 2022 году США находились на втором месте», — передали авторы материала.

До этого США в этом рейтинге располагались между Россией и Украиной.

Агентство уточнило, что в 2023 году в Евросоюз с Украины поступила водка на общую сумму 19 миллионов евро.

Ранее Евросоюз пообещал в марте направить украинскому руководству 4,5 миллиарда евро. Эту выплату осуществят в рамках пакета помощи на 50 миллиардов евро, пояснила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Вопрос уже обсудили с украинской стороной.