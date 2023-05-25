Мир 25 мая 2023, 14:29 Евросоюз подтвердил заморозку 200 миллиардов евро активов России Еврокомиссия обнаружила 200 миллиардов евро замороженных активов России

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Страны Евросоюза сообщили Европейской комиссии об установлении местонахождения замороженных активов на 200 миллиардов евро, принадлежащих России. Об этом на брифинге сообщил представитель ЕК Кристиан Виганд, его слова привел ТАСС.

После начала специальной операции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что страны содружества заморозили российские активы на 300 миллиардов евро.

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«Странам ЕС в 10-м пакете антироссийских санкций предписано отчитаться о замороженных активах Центрального банка России. В итоге страны сообщили о сумме в 200 миллиардах евро. Конкретное местоположение активов следует уточнять у государств, представивших такие данные», — сказал Виганд.

Ранее страны «Большой семерки» выпустили заявление, в котором подтвердили намерение хранить активы России замороженными до тех пор, пока она не возместит причиненный ущерб Украине.