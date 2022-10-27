Мир 27 октября 2022, 10:02 Евросоюз подготовит новый пакет санкций против России — СМИ Politico: ЕС может подготовить очередной пакет санкций против России РИА "Новости"

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Европейский союз может в скором времени подготовить еще один пакет санкций против России. Об этом написала газета Politico со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии Веру Юрову.

Юрова заявила об этом вечером 26 октября в Брюсселе. Она добавила, что Евросоюз «подготовит новый пакет санкций, возможно, что скоро». Она отметила роль соседних стран, которые способствуют ввозу в Россию товаров, находящихся под санкциями.

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Издание добавило, что послы ЕС обсудили тему очередных ограничений в прошедшую среду. Однако после встречи более ясного представления о новом пакете санкций у них не появилось. Три дипломата заявили газете, что акцент, возможно, сделают на Белоруссии.

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После того как Россия начала спецоперацию на Украине, западные страны начали вводить против нее санкции. Вместе с этим ограничительные меры стали вводить и в отношении Белоруссии. Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в беседе с «360» заявил, что российская сторона может помочь Белоруссии пережить санкции.