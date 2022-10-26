Белоруссия продаст нефтепродукты России: подробности | 360°

Деньги 26 октября 2022, 19:38 Поддержка союзникам обеспечена. Россия поможет Белоруссии пережить санкции Аналитик Адамидов заявил, что Белоруссии можно было помочь по сценарию Саудовской Аравии Публичное достояние

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Белорусских нефтепераработчиков не бросят один на один с западными санкциями. Россия будет закупать их продукты по высоким ценам, чтобы компенсировать потери на экспорте. Для этого предусмотрен специальный амортизирующий механизм — демпфер. Однако мнения аналитиков разделились: некоторые считают, что помочь союзникам необходимо, другие уверены, что все можно было решить куда проще.

Белоруссии поможет российский бюджет

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Россия поддержит Белоруссию, которая потеряла украинский рынок и попала под западные санкции. До весны 2022 года нефтеперерабатывающие заводы республики поставляли на Украину более одного миллиона тонн бензина и почти три миллиона тонн дизельного топлива, что составляло 45 и 37% совокупного импорта соответственно.

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Принадлежащая Росимуществу государственная компания «Промсырьеимпорт» начала реализовывать купленное по высоким ценам белорусское дизтопливо на российской бирже. Поставки, которые прежде были убыточными, компенсируют за счет демпферных выплат из бюджета, сообщил «Коммерсант».

Продажа иранской нефти в Сирию стала поводом для того, чтобы «Промсырьеимпорт» также попал под санкции США. Компания среди прочего выступает оптовым поставщиком топлива и газа в Крым, а с нынешнего сентября наделена правом реализации в России бензина и дизтоплива иностранного производства и претендовать на получение демпфера.

Публичное достояние

Белорусы готовы к поставкам

Специалисты предполагают, что пока поставки белорусских нефтеперерабатывающих заводов будут невелики: с 10 по 24 октября доставлено лишь около восьми с половиной тысяч тонн межсезонного дизтоплива. Выплаты по демпферу на такой объем могут составить примерно 200 миллионов рублей.

Из Белоруссии в Россию импортируют межсезонное дизельное топливо. На фоне возможного дефицита морозостойких сортов зимнее дизтопливо в начале октября стоило уже более 73 тысяч рублей за одну тонну.

Генеральный директор одного из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий Андрей Сойко заявил, что завод «Нафтан» увеличил нагрузку по переработке нефти и в октябре планирует переработать около 570 тысяч тонн сырья. После санкционной ямы им удалось выйти на безубыточную работу, отмечается в материале портала «Вестник Нафтана».

Нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии / РИА "Новости"

Нефтяные игры

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов пояснил в разговоре с «360», что демпфер — механизм, смягчающий колебания цены на тот или иной товар на внутреннем рынке. В этом случае он служит для сглаживания мировых цен на нефтепродукты.

«По бюджету Российской Федерации этот амортизатор возникает не сам по себе, а за счет акцизов. То есть, условно говоря, когда мы оплачиваем заправку автомобиля или отопление, мы платим акцизы. Последний раз у нас на два рубля акциза получался рубль демпфера», — уточнил аналитик.

Однако большого смысла в такой помощи Белоруссии нет, считает Адамидов. Все думали, что Россия поддержит независимых переработчиков, сделает более справедливым распределение маржи между добычей и переработкой нефти. Но с учетом того, что отечественные компании чаще всего вертикально интегрированы, все это выглядит, по мнению эксперта, не слишком разумно.

Та же Саудовская Аравия решает проблему проще: у них просто есть фиксированные цены на бензин и квоты для поставки, чтобы хватало топлива на внутреннем рынке. Но у нас не так, поэтому можно проводить совещание, ездить, разговаривать, спорить о том, какая должна быть «справедливая цена» Дмитрий Адамидов.

Эксперт напомнил, что раньше Белоруссии поставляли сырую нефть со скидкой и она перепродавала часть этого сырья на Запад. Это довольно сложная история, где много заинтересованных лиц, напоминающих ильфопетровских «детей лейтенанта Шмидта». Теперь такая система будет работать с Россией.

Цистерны с нефтепродуктами / РИА "Новости"

Союзникам важна любая поддержка

Другое мнение высказал экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев. Он подчеркнул, что для стратегических союзников необходима любая поддержка. Особенно учитывая тот факт, что производственный контур Белоруссии полностью ориентирован на Россию, причем так было задолго до западных санкций.

Так как это было фактически квотирование, Россия спонсировала достаточно большую часть белорусского бюджета. Сейчас просто нашли новую форму покрытия дефицита в нем. Это нормально, ничего экстраординарного не происходит. Тем более что у обеих сторон других вариантов нет Валерий Корнеев.

Собеседник «360» подтвердил, что до недавнего времени республике поставляли дешевую нефть, которую там перерабатывали, а эти продукты экспортировали в другие страны. Теперь, когда такой возможности нет, пришло время пользоваться новыми способами взаимодействия.

Экономист напомнил, что и самой России, которая тоже ограничена множеством санкций, помогают другие государства. Например, российские нефть, газ, удобрения и оборудование покупают те же Индия и Китай. При этом они рискуют попасть под вторичные ограничительные меры и испытать давление Запада.

«Разумеется, они зарабатывают на наших ресурсах, ведь Россия продает свои продукты с некоторым дисконтом. Однако все равно это огромный риск для стран-покупателей. Кроме того, за первую половину 2022 года произошел рост российского несырьевого экспорта на 7%», — подытожил Корнеев.