Мир 29 января 2023, 08:55 Евросоюз подготовил новый пакет санкций против Белоруссии из-за поддержки России Bloomberg: власти Евросоюза подготовили очередной пакет санкций против Белоруссии rawpixel

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Власти Евросоюза подготовили новый пакет санкций против Белоруссии, мотивируя тем, что якобы Минск поддерживает Москву на Украине. Об этом написал Bloomberg, в распоряжении которого попал соответствующий документ.

По данным издания, речь идет о запрете на экспорт товаров и технологий двойного назначения, нефти, стальной продукции, золота, угля. Ограничения также будут введены на предметы роскоши, инвестиции и против авиационного и энергетического секторов республики.

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«Предлагаемые меры требуют одобрения со стороны всех государств-членов. ЕС также работает над 10-м пакетом санкций, направленных против России, а также над ограничением цен на российские нефтепродукты», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск уверенно противостоят западным санкциям. Российский лидер назвал две ключевые сферы, на которые опирается двустороннее сотрудничество. Это — промышленная кооперация и сельское хозяйство.