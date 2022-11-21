Мир 21 ноября 2022, 08:44 Евросоюз поддержал строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию — Боррель Боррель: ЕС поддерживает строительство коридора в Среднюю Азию в обход России

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Евросоюз выступает за сотрудничество со странами Средней Азии, включая строительство транспортных коридоров в обход России. Такое мнение в своем блоге выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Очевидно, что Россия и Китай играли и продолжают играть ведущую роль в этом регионе. Также очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и видит в ЕС подходящего партнера», — отметил дипломат.

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По словам Борреля, Брюссель должен воспользоваться ситуацией и углубить связи с государствами Средней Азии. Главный интерес для Европы представляют поставки энергоресурсов, сырья, а также строительство новых транспортных коридоров, которые идут в обход территории России. Речь идет о Транскаспийском транспортном маршруте, подытожил он.

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Евросоюз переживает серьезный энергетический кризис после отказа от российского газа на фоне санкций. Руководству пришлось заменить дешевые энергоресурсы из РФ на дорогой сжиженный природный газ из США. Цены на энергию и топливо в регионе резко взлетели, спровоцировав инфляцию и ухудшение уровня жизни населения.