Мир 12 ноября 2022, 04:22 Евросоюз заменил значительную часть российского газа импортом СПГ ЕК: Евросоюз заменил значительную часть российского газа импортом СПГ Unsplash

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Страны Евросоюза заменили импортом сжиженного природного газа (СПГ) значительную часть ранее поставляемого голубого топлива из России. Об этом сообщила Еврокомиссия в своем осеннем экономическом прогнозе.

«Газовый рынок ЕС успешно заменил значительную часть российского газа за счет импорта СПГ», — заявили авторы документа.

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Согласно прогнозу, поставки газа из России по трубопроводам значительно сократились. Теперь импорт составляет около 7% от общего объема поставок газа из других стран в октябре 2022 года. В предыдущие годы значение находилось на отметке примерно 40%.

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«Поставки по другим трубопроводам оставались стабильны, если сравнивать с тем же периодом в 2021 году, а в целом цены на газ достигли высокого уровня, что сделало Евросоюз привлекательным рынком для экспортеров СПГ», — отметили в ЕК.

Также в своем прогнозе ЕК сообщила, что европейским странам пришлось столкнуться с заметной инфляцией из-за энергетического кризиса. В 2022 году в Евросоюзе показатель составит 9,3%, а в еврозоне — 8,5%. При этом в 2023 году повышение цен должно постепенно замедлиться.