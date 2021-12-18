Евросоюз ответил на предложение России по гарантиям безопасности

ЕС выступает за обсуждение европейской безопасности в рамках уже существующих форматов, включая Совет Россия-НАТО и ОБСЕ. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза после публикации МИД проекта договора между Россией и НАТО о гарантиях безопасности. Слова европейского представителя процитировало РИА «Новости».

«С этой целью мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И в дополнение к Совету Россия-НАТО ОБСЕ предлагает механизмы, которые по-прежнему имеют фундаментальное значение при любом взаимодействии с Россией», — сказал Стано.

Ранее МИД РФ опубликовал проект договора между Россией и НАТО о гарантиях безопасности. Одно из условий — Украина не получит возможность стать членом альянса.

Кроме того, стороны не должны развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поразить территорию друг друга.

Все возникающие споры необходимо решать мирно и воздерживаться от применения силы, причем Россия настаивает на закреплении такой договоренности с НАТО.