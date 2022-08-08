В попытках отказаться от поставок российского газа, Евросоюз вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках. Об этом заявил обозреватель Handelsblatt Матиас Пир. Это, по его словам, особенно сильно ударяет по «бедным странам».

«Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам», — написал обозреватель.

Проблемы с электроснабжением, по его словам, уже наблюдаются в Бангладеш и Пакистане.

Как отметил журналист, теперь в европейские страны направляется большая часть танкеров, которые доставляли сжиженный природный газ (СПГ) в Азию. В попытке найти альтернативу российским источникам, Евросоюз не должен забирать энергоресурсы у других частей света, считает Пир. Так, страдания миллионов людей в развивающихся странах усугубляются из-за действия европейских государств.

Газета The Wall Street Journal выпустила материал, в котором говорилось, что Европе, вероятно, уже в ближайшие месяцы придется бороться с Азией за российский СПГ. Поводом для этого, как указывают авторы статьи, могут стать экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии. Это приведет к дальнейшему росту цен.