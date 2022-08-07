WSJ предрекла вынужденную борьбу между Европой и Азией за российский газ

Европе, вероятно, уже в ближайшие месяцы придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal.

Для стран ЕС, по мнению, авторов материала, с приближением зимы будет становиться только хуже.

«Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен», — указывают авторы статьи.

При этом, ухудшение уровня жизни жителей Европы может оказать влияние на их стойкость в поддержке Украины, отмечается в материале. В странах Евросоюза, как следует из публикации, могут прийти к власти правительства, которые разрушат западную коалицию.

Страны ЕС согласовали план по добровольному снижению спроса на газ на 15% для создания достаточного объема запасов энергоносителя предстоящей зимой. Только Венгрия и Польша проголосовали против, однако их отказ на утверждение плана не повлиял.