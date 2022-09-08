Евросоюз отказался от введения новых санкций против России — СМИ | 360°

Мир 08 сентября 2022, 16:12 Поделиться Telegram

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Viber Евросоюз отказался от введения новых санкций против России — СМИ Politico: ЕС отказался от новых антироссийских санкций из-за позиции Венгрии Pixabay

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Власти Евросоюза временно отказались от идеи введения новых санкций против России, сообщили источники издания Politico. По их данным, в ЕС опасаются, что Венгрия может заблокировать принятие очередного пакета ограничительных мер.

Дипломат одной из стран Евросоюза рассказал журналистам издания, что ЕС становится все сложнее с каждым новым пакетом санкций. По его словам, в Брюсселе опасаются, что представители Венгрии заблокируют принятие очередных антироссийских ограничений.

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Издание напомнило, что ранее венгерский премьер Виктор Орбан выступил против продления санкций против предпринимателей из России. В Евросоюзе посчитали, что политик может вновь помешать введению рестрикций.

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На этой неделе стало известно, что представители Венгрии попросили исключить из санкционных списков ЕС бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Эта просьба привела в бешенство руководство Евросоюза.

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