Венгрия вызвала ярость Евросоюза требованием снять санкции с трех российских бизнесменов — СМИ | 360°

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Венгрия вызвала ярость Евросоюза требованием снять санкции с трех российских бизнесменов — СМИ

Politico: Венгрия вызвала ярость ЕС просьбой снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова

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Венгрия попросила Евросоюз снять санкции с ряда российских бизнесменов: Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на анонимных дипломатов.

«Будапешт попросил убрать из санкционного списка ЕС трех граждан России», — говорится в материале

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Венгрия также обратилась с просьбой расширить список исключений из санкций для предоставления гуманитарной помощи.

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Просьба венгерского правительства «привела в ярость» другие страны Евросоюза, сообщает издание. До 15 сентября ЕС предстоит договориться о продлении действия ограничений в отношении подсанкционных лиц. Требования Венгрии планируют обсудить 7 сентября в ходе заседания по ситуации на Украине.

ЕС ввел санкции против более тысячи российских граждан. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и замораживание активов.

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