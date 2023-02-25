Мир 25 февраля 2023, 20:48 Евросоюз опубликовал заявление по 10-му пакету антироссийских санкций Совет ЕС опубликовал заявление по 10-му пакету антироссийских санкций РИА «Новости»

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Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России и выпустил по этому поводу заявление. В нем перечислены дополнительные меры, которые ЕС принял против России в дополнение к уже действующим ограничениям.

«Мы принимаем больше мер, решая проблему банковского сектора, доступа к технологиям двойного назначения и передовым технологиям. Мы будем продолжать усиливать давление на Россию — и мы будем делать это столько, сколько потребуется», — приводятся в заявлении слова верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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Ограничения ввели на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, в том числе на электронику, детали машин, запчасти для грузовиков. Под санкции попали синтетический каучук и асфальт. Также запретили транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения.

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В санкционный список включили 96 организаций, впервые в него попали семь иранских компаний, которые заподозрили в поставке России дронов для СВО. Под запретом оказалось вещание двух российских телеканалов — RT Arabic и Sputnik Arabic. Помимо этого гражданам России запретили занимать руководящие посты на стратегических предприятиях Евросоюза.

О согласовании 10-го пакета антироссийских санкций стало известно из Twitter представительства Швеции, которая председательствует в ЕС.