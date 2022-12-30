Мир 30 декабря 2022, 22:18 Евросоюз обвинили в ограблении своих граждан из-за помощи Украине Французский политик Филиппо обвинил президента Украины Зеленского в «ограблении века» Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский готовится совершить «ограбление века», написал в своем Twitter бывший депутат Европарламента, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он назвал финансовую помощь украинским властям ограблением граждан ЕС.

«Январь 2023: с BlackRock и Урсулой фон дер Ляйен Зеленский готовит ограбление века! С нашими деньгами!» — написал экс-парламентарий.

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BlackRock — крупная международная инвестиционная компания. Ее штаб-квартира находится в США.

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Французский политик неоднократно критиковал страны Запада за финансовую и военную помощь Украине. По его мнению, поставки вооружения и финансовые вливания затягивают конфликт.

Простые жители США устали от постоянных денежных вливаний на Украину. По словам председателя коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрия Самонкина, внутри Штатов назрели несколько серьезных проблем, из-за этого будущее американской экономики сейчас под большим вопросом. Эксперт добавил, что политологи со всего мира призывают власти США заняться внутренними вопросами, а не участвовать в украинском конфликте.