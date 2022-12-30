Мир 30 декабря 2022, 18:05 США забыли о своих проблемах ради Украины. Но будущее самой американской экономики под вопросом Политолог Самонкин: американцы устали от бесконечной поддержки Украины Unsplash

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Вашингтон из-за поддержки киевского режима забыл о жителях собственной страны. Тем временем внутренних проблем назрело немало — от миграционного кризиса, который в этом году бьет рекорды, до инфляции. И американцы будут требовать переключить внимание на них.

Проблемы с мигрантами в США

Американские политики уделяют Украине больше внимания, чем проблемам внутри своей страны. Об этом член палаты представителей США от 22-го округа Техаса Трой Эдвин Нелс написал в Twitter.

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«Я бы хотел, чтобы демократы (и некоторые республиканцы) заботились о безопасности границы (южной границы США — прим. ред.) так же сильно, как они заботятся об Украине», — заявил он.

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Миграционный поток из стран Латинской Америки в Штаты достиг исторического количественного максимума. За последние 11 месяцев на границе с Мексикой мигрантов задерживали более двух миллионов раз. Ситуация обострилась настолько, что мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ввел режим ЧС. Он подчеркнул, что в город уже прибыли более 17 тысяч человек.

На границе Мексики и США / Unsplash

Причины миграционного кризиса

Экс-президент США Дональд Трамп, в отличие от нынешнего главы государства Джо Байдена, занимал жесткую позицию по миграции из Южной Америки. Об этом в разговоре «360» напомнил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

Именно Трамп решил возвести настоящую стену на границе с Мексикой, и строительство стартовало. Но после прихода к власти демократа Байдена от проекта отказались, а ситуация с миграционным кризисом фактически вернулась к начальному этапу. Хотя в июле этого года Fox News писал, что из-за наплыва переселенцев президент все же согласен построить стену на четырех участках границы в штате Аризона, поскольку там нет пограничных преград.

«Это состязание между полицией и мигрантами: кто кого и как обманет. Оно и привело к приливу мигрантов. Больше всего страдает Калифорния», — подчеркнул Оленченко.

Местный политик даже арендовал на собственные деньги автобус и перебросил на нем мигрантов из своего штата в центр США и другие районы страны. Тему мигрантов между собой активно используют демократы и республиканцы, так как она действительно крайне остро стоит для Вашингтона.

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев согласился, что в миграционном кризисе виновата политика Байдена, который на контрасте с деятельностью Трампа отменил ограничения и сказал, что будет рад видеть мигрантов.

«На фоне такого изменения политики они рванули. Сейчас там, не просто в Нью-Йорке, но и на границе, колоссальный кризис. <…> В месяц около сотни тысяч, даже больше, мигрантов пересекает границу», — рассказал Рогулев «360».

Проблемы внутри США

Член молодежной ассамблеи Совбеза от России, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин рассказал «360», что американцы попросту устали от бесконечной поддержки Украины. Тем временем внутренних проблем у США хватает. Помимо миграционного кризиса, это экономика, высокий наркотрафик в связи с проблематикой американо-мексиканских отношений, неконтролируемая преступность, поток оружия.

Люди начинают об этом сильно заботиться, потому что уровень спада экономики США в уходящем 2022 году — сильный показатель, безусловно. Будущее самой экономики США стоит под вопросом. В данной ситуации лидеры мнений, отдельные политики, конечно, призывают американцев заняться наконец своими внутренними социальными и политическими вопросами вместо того, чтобы лезть вообще вообще на другой материк и пытаться там что-то противопоставить России и Китаю. Юрий Самонкин

Вместо того чтобы заниматься собственной национальной безопасностью и спасать экономику, США сейчас вникают в вопросы Украины, которая крайне далека от любого из штатов и геополитически не должна представлять никакого интереса для Вашингтона.

«Если спросить рядового американца, <…> он вообще не знает карту Евразии. Он думает, что Украина — это либо Россия, либо вообще находится где-нибудь в другом месте. В данной ситуации речь, конечно, должна идти о поддержке национальных интересов», — подытожил Самонкин.