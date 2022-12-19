Мир 19 декабря 2022, 01:28 Евросоюз обсудит снижение потолка цен на газ почти на треть — СМИ Bloomberg: Евросоюз обсудит снижение предполагаемого лимита цен на газ до 188 евро РИА «Новости»

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Чехия внесла на рассмотрение другим членам Евросоюза проект по снижению предлагаемого потолка на газ почти на треть — с 275 евро за мегаватт-час до 188 евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Члены Европейского союза в понедельник обсудят ограничение цен на газ, которое почти на треть ниже первоначального предложения, поскольку они пытаются выйти из тупика в отношении спорного предложения по сдерживанию последствий исторического энергокризиса», — говорится в сообщении агентства.

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Отмечается, что в рамках проекта механизм изменения потолка запускается, если цены контрактов на месяц и год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превысят 188 евро за мегаватт-час в течение трех дней.

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Ранее сообщалось, что в Евросоюзе почти договорились о потолке цен на газ.

Авторы статьи отмечают, что в последние недели Германия настаивала на осторожном подходе, а вот Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивных шагов с предельной ценой ниже 200 евро.