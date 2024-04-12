Мир 12 апреля 2024, 06:15 Депутаты отказались утверждать бюджет Евросоюза без новых трат на Украину Депутаты Европарламента устроили демарш против Совета ЕС, требуя помощи Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Абсолютное большинство депутатов Европарламента выступили против закрытия бюджета Совета Евросоюза. Они потребовали сначала выделить деньги на системы противоракетной обороны для Украины, сообщили «Известия».

В Европарламенте провели голосование по утверждению расходов и закрытию бюджета Совета ЕС за 2022 год. Большинство депутатов, 515 человек, выступили за заморозку решения до следующего пленарного заседания. Они хотели дождаться решения некоторых стран — членов сообщества по поставкам систем противоракетной обороны на Украину. Против откладывания выступили 62 парламентария, воздержались еще 20 человек.

Реклама

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины пожаловалось на невозможность сбивать российские баллистические ракеты «Искандер-М» и сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс». Украинские власти просили больше американских зенитных ракетных комплексов Patriot.