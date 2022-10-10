Мир 10 октября 2022, 07:29 Поделиться Telegram

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Viber Евросоюз опробовал в восьмом пакете антироссийских санкций новый подход — СМИ РБК: Евросоюз начал использовать новый экстерриториальный подход к санкциям против России РИА «Новости»

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Европейские политики в восьмом пакете антироссийских санкций применили новый для ЕС, но привычный для США подход. Они ввели экстерриториальный элемент, то есть пообещали наказывать лиц и компании из третьих стран, которые помогают России обходить ограничения, сообщил РБК.

Предыдущие санкции касались только тех, кто прямо или опосредованно, по мнению Евросоюза, был причастен к спецоперации. Однако новый пакет санкций распространили и на тех, кто помогает России обходить ограничения. Например, могут наказать за поставку оборудования или перевод активов. Такой подход обычно применяют США.

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«Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам», — заметил управляющий партнер консалтинговой компании EuTradeDefense из Брюсселя Томаш Влостовски.

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Евросоюз утвердил очередной пакет санкций 6 октября, в который внес запрет на импорт и экспорт некоторых товаров, операции с Российским морским регистром судоходства, а также запланировал ввести потолок цен на морские поставки нефти и нефтепродуктов.

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