Мир 09 марта 2023, 00:19 Евросоюз готов предоставить Украине все оружие, что есть в наличии — Боррель Боррель: министры обороны стран ЕС договорились поставить Украине все, что у них есть РИА «Новости»

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Главы оборонных ведомств Евросоюза на неформальной встрече в Стокгольме признали острую необходимость поставить Украине все оружие, что есть в запасах. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, его слова привел «Коммерсант».

Глава евродипломатии предоставил совместный план по решению проблемы нехватки снарядов у стран Евросоюза для поставок на Украину. Однако Боррель признался, что его детали еще предстоит согласовать.

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Основная проблема ВСУ — нехватка снарядов 155-миллиметрового калибра для артиллерии. Расход боеприпасов превышает промышленные мощности союзников Украины. Партнеры Киева решили, что проблему нужно решать путем увеличения производства и переобучения ВСУ, чтобы украинские военные тратили меньше снарядов с большей точностью поражения.

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Однако боеприпасы нужны Украине срочно, поэтому министры обороны стран ЕС согласились отправить на поле боя практически все снаряды, оставшиеся на складах. Однако политики так и не решили, из каких средств будут финансироваться эти поставки.

Боррель предложил выделить новый пакет поддержки на экстренные нужды Украины из имеющихся запасов — один миллиард евро из Европейского фонда мира.