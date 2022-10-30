Торговая война Франции и Германии против США: перспективы | 360°

Мир 30 октября 2022, 16:31 США решили переманивать европейские производства. Но до торговой войны с Францией и Германией не дойдет Политолог Станкевич: США будут искать способ избежать торговой войны после выборов РИА "Новости"

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на фоне риска недобросовестной конкуренции со стороны США готовы пойти на ответные меры и даже объявить Соединенным Штатам торговую войну, если это станет необходимо. Однако дойдет до нее вряд ли: даже при сильных разногласиях наиболее вероятным исходом станет компромисс.

Закрытая беседа в Париже

Макрон и Шольц провели переговоры 26 октября в столице Франции. Канцлер Германии прибыл туда, чтобы обсудить разногласия, имеющиеся между странами. Беседа шла в закрытом формате. По данным Politico, помимо прочего, речь зашла и о переманивании США европейских компаний, на которое нужно как-то реагировать.

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Оба политика разделили мнение, что планы госсубсидий США, по сути, искажают рынок. Главная их цель в том, чтобы убедить компании переносить производства в Соединенные Штаты. Хотя между Шольцем и Макроном, по данным издания, есть разногласия по ряду вопросов, оба согласились с тем, что с недобросовестной конкуренцией следует бороться.

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Если США не прислушаются к требованиям Европы, по мнению обозревателей, может начаться торговая война.

Зачем США европейские производства

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с «360» пояснил, что США в целом пытаются проводить реиндустриализацию. Такой шаг особенно нужен новой администрации страны: у нее очень плохие политические позиции, на носу выборы в конгресс (8 ноября — примеч. ред.), а в 2024 году — президентские.

Демократическая партия теряет позиции стремительно и хочет переломить этот тренд, но для этого ей надо сбить инфляцию. Инфляция — главный показатель и на выборах в конгресс, и на будущих выборах президента Сергей Станкевич политолог.

Единственным способом сбить инфляцию является привлечение инвестиций, другого варианта нет, подчеркнул эксперт. Именно поэтому, по его словам, Соединенные Штаты пытаются перетащить на американскую почву производства и капиталы из Европы.

«Шольц и Макрон провели такой закрытый ланч, несколько часов в секретном режиме беседовали и обсуждали именно это, потому что на сегодняшний день цена на энергию в США в шесть раз ниже, чем в Европе, а это мощнейший стимул для многих европейских производств», — пояснил собеседник «360».

Станкевич также напомнил об Акте о снижении инфляции, который внесла Демпартия США. В нем предусмотрены дополнительные меры для привлечения компаний в страну. Помимо преимущества в цене на энергию, всем тем, кто перенесет свои производства на территорию США, предлагают освобождение от налогов и другие преференции финансового и таможенного характера.

Лакомый кусок для американцев

Станкевич напомнил о крупнейшем химическом концерне Германии BASF. В ФРГ у компании есть три завода, но работу двух он уже приостановил. Зато в США производство концерн увеличивает в несколько раз.

По словам эксперта, это только одна конкретная ситуация с BASF, но есть десятки других примеров. Это и автомобильная промышленность, потому что все основные автомобильные производства и концерны имеют заводы и в США, и в Европе.

Эксперт обратил внимание, что можно сокращать в разы производство на европейской территории, но довольно быстро наращивать его в Соединенных Штатах. То есть даже переносить ничего не придется.

«Перенос — это сложно и долго, а вот сократить здесь и увеличить там — это можно сделать довольно быстро, и это могут сделать очень многие предприятия», — сказал аналитик.

Станкевич добавил, что ответственные за промышленность Германии и Франции сейчас, безусловно, находятся в панике. С этим было связано совещание Шольца и Макрона.

Они уже послали США ультиматум на эту тему, что надо прекращать эту тактику по перетаскиванию к себе промышленности. И если не согласится Белый дом, то они намерены принять встречные меры, то есть начать торговую войну со Штатами. И настроены, по-видимому, очень серьезно Сергей Станкевич.

По прогнозу эксперта, до выборов в конгресс в Белом доме будут отмалчиваться, а потом начнут искать какой-то компромисс с Францией и Германией, чтобы избежать торговой войны.

«Такие игры на фоне мощнейшего энергетического кризиса, а также на фоне того коллапса, который наблюдается в мировой торговле», — добавил Станкевич.

Перспективы торговой войны

По мнению специалиста, ЕС тоже может начать системное субсидирование своих производителей, дать им не менее выгодные условия, чем американцы. Германия уже зарезервировала 200 миллиардов евро, чтобы профинансировать затраты на энергию своим производителям.

Могут быть и тарифные, таможенные ограничения для США, добавил эксперт. По его словам, сейчас фантазировать за немцев и французов бессмысленно. Однако важным остается то, что Шольц и Макрон побеседовали и поняли: рычаги воздействия на американцев у них есть.

«Скорее всего, торговая война все-таки не состоится, они найдут компромисс, но только после выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре», — допустил Станкевич.

Даже в случае, если они не найдут компромисс, ничего катастрофического не произойдет. Стороны поссорятся, а потом помирятся. Развала НАТО или Евросоюза, других глобальных потрясений ожидать не стоит.

«Это острые противоречия, но они закончатся примирением. Это мой прогноз», — заключил политолог.