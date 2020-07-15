Европейский Союз был создан, чтобы получать выгоду и воспользоваться США. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он не привел конкретных примеров, но подчеркнул, что США соревнуются не только с Китаем.

«Мы в огромной экономической гонке с другими странами, в том числе с Европой, которая никогда к нам хорошо не относилась», — приводит его слова РИА «Новости».

«Европейский Союз был создан с тем, чтобы получить выгоду от Соединенных Штатов, его сформировали, чтобы воспользоваться США, я это знаю», — подчеркнул Трамп.

На днях стало известно, что США вводят дополнительные пошлины в размере 25% на французские товары на сумму 1,3 миллиарда долларов. Мера вступит в силу в январе 2021 года и задумана как ответ на введение Францией «цифрового налога», который якобы ущемляет интересы американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google.