США вводят пошлины в 25% на товары из Франции

Новые правила, как указано в материале, вступят в силу только 6 января 2021 года. Дополнительные пошлины — это ответ Штатов на введение Францией «цифрового налога». Этот налог, по мнению американской стороны, ущемляет компании США, которые занимаются цифровыми технологиями.

Кроме того, в сообщении офиса уточняется, что под дополнительные пошлины попадут также и французские косметические товары, и сумки. Однако подчеркивается, что отсроченная реализация мер, о которых идет речь, даст время для того, чтобы решить проблему. При этом Вашингтон оставляет за собой право начать применять пошлины раньше, чем через 180 дней в том случае, если сочтет это необходимым.

В июле 2019 года французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны Соединенных Штатов. Американский лидер Дональд Трамп тогда заявил, что в ответ может ввести налог на французское вино.

В январе текущего года министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция и США установили «общие рамки» относительно цифрового налога, в в соответствии с ними Франция отложит сбор «цифрового налога» до декабря 2020 года, а Штаты в ответ откажутся от введения санкционных пошлин.