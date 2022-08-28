Европу ждет подорожание продуктов из картошки

Европейцев предупредили, что у них скоро резко подорожают продукты из картофеля. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Так, подорожание уже чувствуется в ресторанах быстрого питания McDonald’s. Особенно критическая ситуация может сложиться для жителей Германии, Франции, Нидерландов и Бельгии. Производство картофеля может опуститься ниже показателей засушливого 2018 года.

В 2022 году в Европе многие летние культуры, к которым относится и картофель, пострадали из-за рекордно высоких температур и самой сильной засухи за последние 500 лет.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление чипсов может обернуться слабоумием — они крайне негативно сказываются на когнитивных функциях мозга, а также ускоряют процесс старения. По словам Соломатиной, позволить себе чипсы можно не чаще одного раза в месяц. Причем чипсы, приготовленные в домашних условиях с использованием оливкового масла будут намного более полезными, чем покупные.