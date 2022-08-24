Диетолог Соломатина заявила, что употребление чипсов может обернуться слабоумием

Употребление чипсов может крайне негативно сказаться на когнитивных функциях мозга, а также ускорить процесс старения. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Медик пояснила, что при приготовлении картофеля в масле в продукте образуются канцерогены. Они, в свою очередь, ухудшают здоровье сердечно-сосудистой системы, а также провоцируют возникновение умственной отсталости. Кроме того, калории в чипсах содержатся в большом количестве, но при этом они не приносят телу энергию или пользу.

«В чипсах не просто пустые калории, как в белой муке, там ещё есть конечные продукты гликирования, когда белки слипаются. Раннее старение, которое проявляется морщинами на коже, раннее одряхление организма — это результат обжаривания чипсов в масле. Плюс к тому масло не всегда меняется после первой партии», — пояснила специалист.

По словам Соломатиной, позволить себе чипсы можно не чаще одного раза в месяц. При чем чипсы, приготовленные в домашних условиях с использованием оливкового масла будут намного более полезными, чем покупные.