Европе необходимо готовиться к роспуску НАТО, который нужно заменить на систему коллективной безопасности. Об этом в беседе с газетой Global Times заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

«Основными задачами НАТО стали достижение геополитических и экономических интересов. Европе стоит прекратить всячески подстраиваться под США, ведь без России мира на континенте не будет», — заявила она.

По мнению депутата, долгосрочная задача Германии состоит в роспуске НАТО и создании системы коллективной безопасности, которая будет нацелена на сотрудничество и разоружение.

Дагделен подчеркнула, что единственным выходом из спирали эскалации является мирное уравновешивание интересов всех стран, написала газета «Известия».

Ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис предположил, что специальная операция РФ на Украине завершится в ближайшие четыре-шесть месяцев.