Мир 28 января 2023, 09:29 Европу предупредили об опасной зависимости от природного газа США Focus: США подводят Европу к сильной зависимости от своего природного газа РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Германии предупредили о рисках, связанных с сотрудничеством стран Евросоюза с США в энергетической сфере. По мнению авторов издания Focus, Европа окажется в сильной и опасной зависимости от американского природного газа.

Исследовательская группа Investigate Europe провела анализ и выяснила, что за последние десять лет европейские компании заключили как минимум 33 контракта на поставку американского сжиженного природного газа (СПГ). Десять из них заключили в прошлом году.

Реклама

«Однако зависимость от США полна опасностей. Как минимум с тех пор, как у власти в США побывал Дональд Трамп, страна считается подверженной политическим колебаниям. Ее имидж как надежного партнера Европы сильно пострадал», — заявили в статье.

По мнению авторов статьи, США вдвое подняли стоимость на газ, что привело к росту цен на электричество в Европе. В частности, от этого пострадали жители Германии, отметил Focus.

«Если когда-нибудь они (США — прим. ред.) решат оставить большую часть своего газа себе, то зависимая от них Европа вновь окажется перед новой версией старой проблемы», — резюмировали авторы.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что Европе невыгодно покупать газ у США, поскольку их СПГ дороже российского сырья. По мнению эксперта, у Евросоюза нет выхода.