Эксклюзив 16 января 2023, 12:48 Невыгодно, но выбора нет. Европе назвали стоимость газа из США по долгосрочным контрактам Эксперт Гривач: газ из США будет стоить Европе дороже российского топлива, но выбора нет РИА «Новости»

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В США озвучили цену на газ для Европы при условии заключения долгосрочных контрактов. Она оказалась существенно выше, чем стоимость за российский газ. Чтобы снабжать себя топливом, Евросоюзу нужно долгосрочное планирование, несмотря на все заявления о желании полностью отказаться от углеводородов, заявил в беседе с «360» заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Речь идет о том, что, если Европа хочет получать газ, то им нужно заключать долгосрочные контракты. [Была названа] цена 12 долларов, но не за тысячу кубометров, а за миллион британских термальных единиц. Если перевести на тысячу кубометров, это в районе 420-430 долларов за тысячу кубов», — пояснил эксперт.

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Он подчеркнул, что эта стоимость меньше, чем действующая сейчас на европейском рынке, но вместе с тем это существенно дороже, чем было до начала энергетического и геополитического кризиса, где базовыми были поставки трубопроводного газа из России.

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«Чтобы получить газ по этим ценам, им нужны долгосрочные контракты. Очевидно, что без какого-то долгосрочного планирования здесь обеспечить себя газом по приемлемым ценам практически невозможно», — сказал собеседник «360»

Гривач напомнил, что политика ЕС направлена и на отказ от долгосрочных соглашений с Россией, и в целом от использования углеводородов. Вопрос, насколько это реалистично, по его мнению, скорее, дискуссионный.

«Естественно, можно от всего отказаться, но какой ценой? Мы видим, какую цену приходится платить Европе для того, чтобы эти декларации о том, что они отказываются от российских энергоносителей, претворять в жизнь», — заметил он.

Цену поставляемого из США в Европу сжиженного природного газа при долгосрочных контрактах ранее назвал главный исполнительный директор одной из крупнейших в США газовых компаний EQT Тоби Райс. По его словам, она может составлять 12 долларов за Mmbtu (британская тепловая единица — примеч. ред.).

«Это замечательная сделка, особенно по сравнению с нынешней ценой в 20 долларов за Mmbtu», — подчеркнул Райс.