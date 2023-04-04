04 апреля 2023, 16:01
Европейцы призвали Борреля уволиться из-за слов о наказании России
Пользователи Twitter призвали Борреля уйти в отставку после его слов о наказании РФ
Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и призвали его уволиться с поста. Поводом послужили слова европейского дипломата о навязывании России высокой цены, пока она не прекратит конфликт на Украине.
«Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих», — отметил один из комментаторов.
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«Сколько еще европейским гражданам придется пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине», — добавил другой.
Читатели возложили ответственность за украинский кризис на США. Они отметили, что именно Штаты, гражданам которых ничего не угрожает, втянули Европу в противостояние с Россией.
Ранее немцы подвергли критике замглавы украинского МИД Андрея Мельника за его грубую реакцию на призыв немецких политиков разрешить кризис на Украине мирным путем. Пользователи Twitter назвали дипломата разжигателем конфликта.
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