Мир 04 апреля 2023, 16:01 Европейцы призвали Борреля уволиться из-за слов о наказании России Пользователи Twitter призвали Борреля уйти в отставку после его слов о наказании РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и призвали его уволиться с поста. Поводом послужили слова европейского дипломата о навязывании России высокой цены, пока она не прекратит конфликт на Украине.

«Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих», — отметил один из комментаторов.

Реклама

«Сколько еще европейским гражданам придется пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине», — добавил другой.

Читатели возложили ответственность за украинский кризис на США. Они отметили, что именно Штаты, гражданам которых ничего не угрожает, втянули Европу в противостояние с Россией.

Ранее немцы подвергли критике замглавы украинского МИД Андрея Мельника за его грубую реакцию на призыв немецких политиков разрешить кризис на Украине мирным путем. Пользователи Twitter назвали дипломата разжигателем конфликта.