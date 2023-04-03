Мир 03 апреля 2023, 12:45 Грубость Мельника осудили жители Германии Пользователи Twitter раскритиковали Мельника за его реакцию на призыв к миру на Украине скриншот с видео / youtube

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Пользователи Twitter раскритиковали замглавы украинского МИД Андрея Мельника за его грубую реакцию на призыв немецких политиков разрешить конфликт на Украине мирным путем. Он позволил себе недипломатичную реплику в адрес авторов обращения, послав их «к черту».

«Только хоронить своих сыновей должны другие!» — заявил первый пользователь.

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Второй назвал Мельника разжигателем конфликта. Он подчеркнул, что украинские солдаты на пределе, и призвал посла Украины в ФРГ молиться, чтобы его не поймали.

Третий комментатор напомнил, что Украина противостоит России за чужие деньги, в том числе и за счет Германии.

«Сражайтесь до последнего украинца, но не на наши деньги», — отметил пользователь Twitter.

Ранее Мельник счел «маразматической идеей» призыв к переговорам с Россией. Это был ответ на письмо видных немецких политиков, ученых и деятелей культуры. В числе подписавших обращение — сын бывшего канцлера Германии историк Петер Брандт и бывший председатель Немецкой федерации профсоюзов Райнер Хоффманн.