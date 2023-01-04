Мир 04 января 2023, 23:54 Европейцы поняли, что их втянули в конфликт с Россией специально Правозащитник Барака: европейцы поняли, что их втянули в конфликт с Россией специально РИА «Новости»

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Слова внука Шарля де Голля о подготовке Западом заговора против России выявили истинные настроения жителей Европы. Люди стали понимать, что их специально втянули в конфликт, заявил в Twitter правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака.

По его словам, американские власти продолжают заниматься пропагандой и продвигать идею сплоченности Запада против России. При этом руководство США притворяется информационными агентствами.

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«Позиции таких людей, как Пьер де Голль, внук Шарля, отражают растущий консенсус в отношении того, что Европу втянули в войну с Россией», — написал Барака.

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Ранее внук бывшего президента Франции Пьер де Голль отметил, что антироссийские санкции спланировали на Западе заранее. Все ограничительные меры сыграли на руку американцем. Как подчеркнул де Голль, Россия не виновата в наступившем в мире финансовом и экономическом кризисе. Ей приходится отчаянно защищаться, так как против нее применили более тысячи санкций. Такую реакцию внук экс-президента назвал вполне естественной.