Европейцы начали осознавать, что стали жертвами США | 360°

Мир 20 октября 2022, 08:21 Европейцы начали осознавать, что стали жертвами США Global Times: Европа оказалась на распутье unsplash

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В Европе начали осознавать, что стали жертвами глобальной стратегии Соединенных Штатов. А теперь конфликт на Украине поставил Европу на распутье. Об этом написала китайская газета Global Times.

В издании отметили, что зима несет Европе рост цен на энергоносители, инфляцию и потенциальную рецессию, в связи с чем некоторые страны Евросоюза хотят ввести ценовой порог на весь газ, а не только на те объемы, что еще поступают из России.

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Авторы статьи отметили, что ввод ограничений цен может привести к прекращению поставок газа из России, и ЕС тогда может столкнуться с его дефицитом. То есть, потолок цен из-за недостаточного предложения не снизит спрос, а создаст риск сокращения поставок.

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Европа в этом вопросе надеялась на США, но американский сжиженный природный газ оказался дороже, чем российский трубопроводный, добавили журналисты.

«Некоторые европейцы, похоже, осознают, что они стали жертвами глобальной стратегии США», — говорится в материале.

Китайские журналисты пришли к выводу, что Европа сейчас находится на распутье. Она может «либо сохранить нынешний статус следования за США, либо осуществить объединенное и скоординированное развитие, чтобы помешать США извлечь выгоду из потерь ЕС».

Эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов сообщил, что в Европе через месяц резко возрастут цены на газ. В ноябре похолодает и газ снова всем понадобится.