Аналитик Демидов заявил, что в ноябре цены на газ в Европе резко вырастут | 360°

Мир 19 октября 2022, 18:13 Аналитик Демидов заявил, что в ноябре цены на газ в Европе резко вырастут

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Эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает, что к середине ноября цены на газ резко возрастут в Европе. Об этом сообщил NEWS.ru.

По данным сайта kp.ru, сейчас наблюдается снижение стоимости топлива, так как хранилища большинства стран ЕС заполнены. В ноябре начнется похолодание и снова возникнет потребность в покупке газа.

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«Тогда цены гарантировано поползут вверх», — заключил Демидов.

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