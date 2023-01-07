Мир 07 января 2023, 10:05 Европейцев предупредили об угрозе быстрого распространения штамма коронавируса «кракен» Politico: Европе стоит учитывать угрозу быстрого распространения штамма «кракен» Unsplash

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Европейцев ожидают плохие новости из-за угрозы распространения нового «омикрон»-штамма «кракен». Об этом сообщила газета Politico.

«Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется», — уточнили в статье.

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Издание предположило, что «кракен» обладает большими преимуществами перед доминирующим до него штаммом «омикрон».

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Газета проанализировала статью Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и обратила внимание, что впервые выявленный два месяца назад в США «кракен» уже завоевал репутацию наиболее трансмиссивного подварианта.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал «360», что новый штамм коронавируса вытеснит «омикрон». По его мнению, появление нового штамма нельзя проконтролировать.