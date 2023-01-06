06 января 2023, 11:33
Новый штамм коронавируса вытеснит «омикрон». Чтобы он не застал врасплох, нужно готовиться заранее
Профессор Аграновский оценил шанс появления нового штамма коронавируса вместо «омикрона»
Вероятность появления нового штамма коронавируса, который сможет вытеснить «омикрон», существует, ее нельзя исключать. Об этом сообщил в беседе с «360» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
Далее — его прямая речь.
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Новый вариант коронавируса может возникнуть случайно. Сейчас нет никаких оснований думать, что это непременно произойдет. Это всегда неожиданно, как следствие ошибки в передаче кода копирования цепей нуклеиновой кислоты. Разных ошибок может быть много, но далеко не все они приведут к фенотипическим изменениям — возникновению штаммов с другими свойствами, более заразных или патогенных.
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Как закон больших чисел
Это как закон больших чисел: мы не знаем, когда и что может произойти. Вероятность появления нового штамма с какими-то важными свойствами, например более потогонного, выше, когда больше людей болеют.
Если болеют три человека, то вероятность появления нового штамма равна нулю. А когда болеют, как в Китае, миллионы, то тогда вероятность резко повышается.
Эволюция вируса может пойти разными путями. К сожалению, теоретически — я не говорю, что именно так будет, но исключить такую возможность нельзя — может появиться штамм с усиленными патогенными свойствами. У «омикрона», по данным китайских специалистов, смертность невысокая.
Без возможности контроля
Появление нового штамма невозможно контролировать, это заложено в систему. Надо просто готовиться. Например, менять вакцины, если понадобится. Сейчас, грубо говоря, от «омикрона» ставить вакцины нужно только людям с пониженным иммунитетом, с хроническими заболеваниями. Им надо делать прививки каждые шесть месяцев.
А здоровым можно и не делать, потому что шанс умереть от «омикрона» ничтожен. Но если появится новый штамм, то уже на него надо нацеливать вакцину типа «Спутник».
Надо быть готовым быстро распознать вирус и изменить рабочую вакцину, существуют такие тактики. Но пока нет никаких причин для беспокойства. А специалисты следят за развитием вируса.
Коронавирус в России и в мире
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