Эксклюзив 06 января 2023, 11:33 Новый штамм коронавируса вытеснит «омикрон». Чтобы он не застал врасплох, нужно готовиться заранее Профессор Аграновский оценил шанс появления нового штамма коронавируса вместо «омикрона» РИА «Новости»

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Вероятность появления нового штамма коронавируса, который сможет вытеснить «омикрон», существует, ее нельзя исключать. Об этом сообщил в беседе с «360» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Далее — его прямая речь.

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Новый вариант коронавируса может возникнуть случайно. Сейчас нет никаких оснований думать, что это непременно произойдет. Это всегда неожиданно, как следствие ошибки в передаче кода копирования цепей нуклеиновой кислоты. Разных ошибок может быть много, но далеко не все они приведут к фенотипическим изменениям — возникновению штаммов с другими свойствами, более заразных или патогенных.

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Как закон больших чисел

Это как закон больших чисел: мы не знаем, когда и что может произойти. Вероятность появления нового штамма с какими-то важными свойствами, например более потогонного, выше, когда больше людей болеют.

Если болеют три человека, то вероятность появления нового штамма равна нулю. А когда болеют, как в Китае, миллионы, то тогда вероятность резко повышается.

Эволюция вируса может пойти разными путями. К сожалению, теоретически — я не говорю, что именно так будет, но исключить такую возможность нельзя — может появиться штамм с усиленными патогенными свойствами. У «омикрона», по данным китайских специалистов, смертность невысокая.

Без возможности контроля

Появление нового штамма невозможно контролировать, это заложено в систему. Надо просто готовиться. Например, менять вакцины, если понадобится. Сейчас, грубо говоря, от «омикрона» ставить вакцины нужно только людям с пониженным иммунитетом, с хроническими заболеваниями. Им надо делать прививки каждые шесть месяцев.

А здоровым можно и не делать, потому что шанс умереть от «омикрона» ничтожен. Но если появится новый штамм, то уже на него надо нацеливать вакцину типа «Спутник».

Надо быть готовым быстро распознать вирус и изменить рабочую вакцину, существуют такие тактики. Но пока нет никаких причин для беспокойства. А специалисты следят за развитием вируса.